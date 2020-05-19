  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Dünya

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'mükemmel bir gelişme' diyerek duyurdu

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'deki aşı çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:39:00 -
Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'mükemmel bir gelişme' diyerek duyurdu

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili olarak konuştu.

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'mükemmel bir gelişme' diyerek aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Çilingiroğlu, "Mükemmel bir gelişme. ABD Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NIH aşı çalışmasında, faz 1 çalışmasında ilk denek insanlarında aşıdan sonra bu insanlarda hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş insanlardaki kadar antibody olduğu tespit edildi. Sadece miktar olarak değil virüs Microbe virüsü neutrolize ettiği görüldü" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı