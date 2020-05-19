Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'mükemmel bir gelişme' diyerek duyurdu

California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili olarak konuştu.

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'mükemmel bir gelişme' diyerek aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Çilingiroğlu, "Mükemmel bir gelişme. ABD Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NIH aşı çalışmasında, faz 1 çalışmasında ilk denek insanlarında aşıdan sonra bu insanlarda hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş insanlardaki kadar antibody olduğu tespit edildi. Sadece miktar olarak değil virüs Microbe virüsü neutrolize ettiği görüldü" dedi.