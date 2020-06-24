Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu DSÖ Genel Direktörü'ne çattı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'u sert sözlerle eleştirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." diyerek bugün dünyayı telaşlandırmıştı.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'u suçlayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu twitter hesabından sert tepki gösterdi.
Çilingiroğlu, "Seni hydroxychloroquineinci seni hani beli bükülmüştü hani bazıları bas bas bağırıyordu kayboluyor diye. Benim yanımdaki asistanım bile sizin ve sizin gibilerden bilimsel." dedi.