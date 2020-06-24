  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu DSÖ Genel Direktörü'ne çattı

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'u sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 01:05:00 -
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu DSÖ Genel Direktörü'ne çattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." diyerek bugün dünyayı telaşlandırmıştı.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'u suçlayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Çilingiroğlu, "Seni hydroxychloroquineinci seni hani beli bükülmüştü hani bazıları bas bas bağırıyordu kayboluyor diye. Benim yanımdaki asistanım bile sizin ve sizin gibilerden bilimsel." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı