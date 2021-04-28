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Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Koronavirüs salgını ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, 2,5 yaşındaki çocuk hastasını kaybettiğini ve mutant virüsün çocukları da etkileyebildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 01:01:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken mutant virüs uyarısı

Haber Global Ana Haber'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulunan Ceyhan, "Tam kapanmayı Çin dışında hiçbir ülke yapamadı. Tam kapanma, salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak alınan tedbirlerin eğer uygulanırsa. Bundan önceki alınan önlemlerde iş yerleri, esnek çalışma ve ev içi ortama ilişkin karar yoktu. Şimdiki tedbirlerde bu alınacaktır. Biraz da insanların ne kadar uyacağına bağlı. İnsanları ikna etmek lazım. Hedefimiz 5 bin vakaya düşmek değil, biz bu önlemleri 15 gün sonra göreceğiz. 18'inde de birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır. Salgın artış ve inişlerle seyreder. Aşılamada yüzde 70'e ulaşamadığımız sürece artış olur. Ancak toplumun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman biter. Aşıları risk guruplarına göre ayırabilseydik olabilirdi. İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak eninde sonunda mutasyona uğrar. Çok sayıda insan hastalanır ve kaybedilir."

'Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuk vakalarda da artış olduğunu belirtirken, şunları kaydetti:

"Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim."

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