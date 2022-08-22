Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan başıboş köpek çıkışı! 'Sahiplenen çıkmazsa uyutulmalı'

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Geçtiğimiz Ocak ayında, başıboş sokak köpeği tehdidine ilişkin açıklamalarda bulunan Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) yaşadığı dönemde yapılan uygulamaya dikkat çekerek, "Maalesef başka çare yoksa son çare budur. Peygamberimiz (sa) zamanında da başıboş köpekler uyutulmuştur (Buhari ve Müslim)." demiş ve İslam'ın konuya bakışını şöyle özetlemişti: Esas olan insanların ve çocukların hayatını tehlikeye atmamaktır.

'Sahiplenen çıkmazsa uyutulmalı'

Prof. Boynukalın, yıllardır süregelen sorunun çözülememesi ve art arda yaşanan üzücü ölümler sebebi ile bugün bir mesaj daha paylaştı.

"Sahipsiz veya saldırgan köpek sorunu ülke gündeminde yerini koruyor." diyen Prof. Dr. Boynukalın, "Yetkililer Batı'da da uygulanan kanunu uygulasa sorun kalmayacak. Sahipsiz köpekler toplanmalı ve sahiplenen çıkmazsa uyutulmalı. Dünya bunu uyguluyor. Akıl ve din de bunu gösteriyor..." ifadelerini kullandı.