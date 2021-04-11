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Gündem Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca koronavirüse yakalandı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 11:12:00 -
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü bir haber geldi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hoca paylaşımında, "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal" dedi.

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Yorumlar

Adile

Allah hayırlı şifalar versin
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Gurbetci

Allah'ım şifa versin
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