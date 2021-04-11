Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca koronavirüse yakalandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü bir haber geldi.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Hoca paylaşımında, "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal" dedi.