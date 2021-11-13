Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu: Tarım en stratejik alandır

Büyük Birlik Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, gıda tedarik zincirinde büyük kırılmalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, bir an önce yapılması gerekenler konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi uyardı.

Verilen ve sunulan desteklerin takip edilmesi gerektiğini belirten, gerçek çiftçiye ulaşılamadığını ve verilen desteklerin de yeterince denetlenmediğini savunan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi varken, bu sayı 2021'in Haziran ayı itibarıyla 541 bin 346'ya düştü. Bu rakamların gerçek analizi yapılmalı” dedi.

“Üretim noktasında sorunlar aşılmalı” diyen Yardımcıoğlu şunları söyledi:

Üretim noktasında yaşanan sorunlar aşılmaz ve girdi maliyetleri karşısında çiftçi beklediği desteği göremezse gıda zincirinin kırılması da kaçınılmaz olacak.

Türkiye'de çiftçiler bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini gören tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor.

İklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmayla birlikte artan maliyetlerin altında ezildiklerini söyleyen çiftçiler, her geçen gün daha fazla çiftçinin tarımsal üretimden vazgeçtiğini söylüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 çiftçi varken, bu sayı 2021'in Haziran ayı itibarıyla 541 bin 346'ya düştü.

Üretim yoksa tüketim de enflasyonun önünde hiç bir güç duramaz. Bu da halkın daha fazla fakirleşmesine neden olur. Çözüm ise bir an önce ithal ve ihracat ürünlerinin dengesini sağlamak, verilen desteklerin de mutlaka denetiminin yapılması gerekiyor. Koltuktan bakınca tarladaki durum gözükmüyor sanırım. Ve desteklerin gerçek çiftçiye ulaşmasını sağlamak gerekiyor.

Çiftçi ve Tarım bugün ekonomik bir değer taşımasının dışında dünyanın en stratejik alanıdır ve hayati öneme sahiptir ve gittikçe hayati önem olarak değeri artmaktadır.

Bu sahaya verilen tüm destekler hayata verilen destektir. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi esas alınarak bakılmamalıdır; Aşa dökülen yağın zararı olmaz diye düşünülerek desteklenmelidir.