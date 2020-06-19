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Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:56:42 -
Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Rektör Yardımcılığı görevine atandı.


Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreninde 2018 yılından beri Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, görevini Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Ertugay’a devretti.

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