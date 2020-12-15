  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Prof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüse yenik düştü
Sağlık

Prof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:54:00 -
Prof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüse yenik düştü

Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19’a yakalanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, vefat etti. Ünlü profesör 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı.

Prof. Dr. Kerim Çağlı koronavirüse yenik düştü

Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı’nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı.

Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!
Ekonomi

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi verdi. Bakan Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin ..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay