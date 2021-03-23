  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan çok kritik İstanbul uyarısı
Gündem

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan çok kritik İstanbul uyarısı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin çok kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:08:00 -
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan çok kritik İstanbul uyarısı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.

Memişoğlu sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Kemal Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alpay Özalan: Felaketin eşiğinden döndük!
Siyaset

Alpay Özalan: Felaketin eşiğinden döndük!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, pandemi döneminde CHP ve ortaklarının iktidar olmamasıyla Türkiye'nin büyük bir felaketin eşiğinde..
İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi
Gündem

İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile pozitif bir ilişkiye sahip olması gerektiğini kaydeden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Türki..
Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!
Gündem

Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

Vatan haini firari Can Dündar, dolar kurundaki dalgalanma üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay