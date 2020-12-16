Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla Formycon şirketi ilk korona ilacını üretti.

İlaçla ilgili Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter, "Kovid-19'un tedavisi bulunmuştur." dedi.

Benter, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak." ifadelerini kullandı.

"Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken"

"Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz. Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç. Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.

Koronavirüsün geliş kapılarını kapatıyor

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanıyor. İlaç tam olarak koronavirüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda koronavirüsün geliş kapılarını kapatıyor. İlacın, virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı. Formycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine daha sahip olduklarını açıklamıştı.

"Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek"

Brockmeyer, ilacın bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, "Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek" diye konuşmuştu.

En erken tarih 2022

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.