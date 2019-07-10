Prof. Dr. Hasan Taşçı: “Sıcak havalarda bol su için”

Türkiye Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, TGRT FM’de Hülya Düzgün’ün sunduğu Hülya’lı Sabahlar programına konuk oldu. Taşçı, sıcak yaz günlerinde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Sıcak havalarda bol su için, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen ülkeyiz” dedi.

Prof. Dr. Hasan Taşçı yaz mevsiminde su tüketiminin az olmasının böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini, kişilerin beden ağırlıklarına göre, günlük su ihtiyacını belirleyerek bu miktarda su tükettiğinden emin olması gerektiğini vurguladı.

“İnsanın vücut ağırlığına göre günde 2 -2,5 litre su içmesi gerekir"

Beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Türkiye Hastanesi’nden Genel Cerrahi UzmanıProf. Dr. Hasan Taşçı, “Böbrek sağlığı genel vücut sağlığımızdan ayıramayız. Genel sağlığımızı korumak için yaptığımız her doğru davranış böbrek sağlığını da olumlu etkiler. Ancak buna ek olarak böbrek süzen bir organdır. Genel olarak ilk bilmemiz gereken yeterli su almaktır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığına göre günde 2 -2,5 litre su içmesi gerekir. İkinci önemli nokta, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerektiğidir. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen ülkeyiz. Bazı bölgelerimizde tüketilen tuz miktarı Avrupa ülkelerinden 17 kat daha fazla. Kullanılan tuzun farklı olması miktarını etkilemiyor. Hangi tuzu kullanırsak kullanalım, miktarına dikkat etmek gerekiyor. Tuz tadı almadığımız yiyeceklerde de sodyum ve klor vardır. Bunlar vücudun ihtiyaçlarını karşılar. Böbrek sağlığı için hazır gıdalardan kaçınmak gerekir. Raf gıdaları diye tanımlayacağımız bu gıdalara bozulmasını engellemek için konan kimyasal maddeler, vücuttan atılırken ya karaciğerimiz ya da böbreğimize zarar verecektir. Rafta bekleyen içecekleri de bu gruba koyuyoruz. Benzer şekilde fabrikasyon hazırlanmış et ve şarküteri ürünleri de uzak durulması gerekenler arasındadır.Böbrek sağlığı için kilo çok önemlidir. Yetişkin bir kişinin 70 kilogram olduğunu düşünelim. Böbreğimiz bu kilogramdaki bir insanın atıklarını süzebiliyor. Bu kişi 100 - 130 kilogram olduğu zaman böbrekleri süzme işlemini yeterince yapamıyor.Bu durum zamanla böbrekte birikim patolojileri oluşmasına yol açıyor” dedi.