0553 313 94 23

Prof. Dr. Hasan Taşçı: “Sıcak havalarda bol su için”

Türkiye Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
Prof. Dr. Hasan Taşçı: “Sıcak havalarda bol su için”

Türkiye Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, TGRT FM’de Hülya Düzgün’ün sunduğu Hülya’lı Sabahlar programına konuk oldu. Taşçı, sıcak yaz günlerinde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Sıcak havalarda bol su için, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen ülkeyiz” dedi.


Prof. Dr. Hasan Taşçı yaz mevsiminde su tüketiminin az olmasının böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini, kişilerin beden ağırlıklarına göre, günlük su ihtiyacını belirleyerek bu miktarda su tükettiğinden emin olması gerektiğini vurguladı.



“İnsanın vücut ağırlığına göre günde 2 -2,5 litre su içmesi gerekir"


Beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Türkiye Hastanesi’nden Genel Cerrahi UzmanıProf. Dr. Hasan Taşçı, “Böbrek sağlığı genel vücut sağlığımızdan ayıramayız. Genel sağlığımızı korumak için yaptığımız her doğru davranış böbrek sağlığını da olumlu etkiler. Ancak buna ek olarak böbrek süzen bir organdır. Genel olarak ilk bilmemiz gereken yeterli su almaktır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığına göre günde 2 -2,5 litre su içmesi gerekir. İkinci önemli nokta, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerektiğidir. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen ülkeyiz. Bazı bölgelerimizde tüketilen tuz miktarı Avrupa ülkelerinden 17 kat daha fazla. Kullanılan tuzun farklı olması miktarını etkilemiyor. Hangi tuzu kullanırsak kullanalım, miktarına dikkat etmek gerekiyor. Tuz tadı almadığımız yiyeceklerde de sodyum ve klor vardır. Bunlar vücudun ihtiyaçlarını karşılar. Böbrek sağlığı için hazır gıdalardan kaçınmak gerekir. Raf gıdaları diye tanımlayacağımız bu gıdalara bozulmasını engellemek için konan kimyasal maddeler, vücuttan atılırken ya karaciğerimiz ya da böbreğimize zarar verecektir. Rafta bekleyen içecekleri de bu gruba koyuyoruz. Benzer şekilde fabrikasyon hazırlanmış et ve şarküteri ürünleri de uzak durulması gerekenler arasındadır.Böbrek sağlığı için kilo çok önemlidir. Yetişkin bir kişinin 70 kilogram olduğunu düşünelim. Böbreğimiz bu kilogramdaki bir insanın atıklarını süzebiliyor. Bu kişi 100 - 130 kilogram olduğu zaman böbrekleri süzme işlemini yeterince yapamıyor.Bu durum zamanla böbrekte birikim patolojileri oluşmasına yol açıyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özyeğin Üniversitesi ile Accor arasında iş birliği
    1. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    2. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    3. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    4. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    5. Asya borsaları
    6. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    7. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    8. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    9. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    10. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    11. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    12. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    13. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    14. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    15. PKK üst yönetimi panikte
    16. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    17. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    18. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    19. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    20. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    21. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    22. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    23. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    24. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    25. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    26. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    27. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    28. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    29. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    30. Adana'da yabancılara yönelik denetim
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"