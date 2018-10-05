Prof. Dr. Hamdi Okur: İmam hatiplik yalnızca maaş için yapılmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, "Sadece mihrabın, minarenin, kurs odasının, sınıfının ya da kürsünün değil, bütün cemiyetin hocası olabilmek için gayret sarf etmek hepimizin temel hedefi olmalıdır." dedi.

Okur, Çorum Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konferansında, imam hatipliğin yalnızca maaş temin etmek için yapılan bir uğraş olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Geçim sağlamak amacıyla icra edilen din görevliliği ile başarılı olunamayacağını, hiç kimsenin bu din görevlisinden verim alamayacağının altını çizen Okur, "Bu şekilde düşünen arkadaşlarımız için daha farklı bir iştigalle uğraşmak en uygun yoldur." ifadesini kullandı.

'Bütün cemiyetin hocası olabilmek hepimizin hedefi olmalıdır'

Kendisini geliştirmek isteyen din görevlilerin artık çok fazla imkana sahip olduğuna işaret eden Okur, şöyle devam etti:

"Hocalarımızın yaptığı hizmet, hakikaten Hz. Peygamberin yaptığı hizmete yakın hizmettir. Bu hizmeti ona layık şekilde yapabilmek, sadece mihrabın, minarenin, kurs odasının, sınıfının ya da kürsünün değil, bütün cemiyetin hocası olabilmek için gayret sarf etmek hepimizin temel hedefi olmalıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman alacak. Kendisine güvenen, 'Ben yetiştim' diyen arkadaşlar, buyursun müsabakalara. 'Ben yazıyorum' diyen arkadaşlarımız için Diyanet dergimiz sonuna kadar açık. Böyle bir uğraşa girdiğinizde hem manevi feyzinden istifade edeceksiniz hem de inşallah Cenabıhak fecrini verecektir."

Konferansın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 40 yılı aşkın süre din görevlisi olarak hizmet sunan ve yaşamını yitiren Mustafa Avşar ve Hafız Recep Camcı'nın ailelerine, eski Çorum vaizi Mustafa Vehbi Köklükaya ile kent merkezinde cami yaptıran iş adamı İsmail Cenesiz'e teşekkür plaketi verildi.