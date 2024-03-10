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Teknoloji

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 08:29:00 - 2024-03-10 08:32:25
Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 çalıştırıldı diyerek müjdesini de verdi.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 çalıştırıldı. 

TF6000/TF10000 motor projeleri ile Türkiye'nin, aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

Milli Gücümüz Göğsümüzü Kabartıyor, Yüreklere Huzur Veriyor!

Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye’nin ilk Millî Turbofan Motoru #TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı!
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Test sürecinin ardından Milli Turbofan Motorumuz TF6000 #KIZILELMA ve #ANKA-3’e güç verecek!

Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim.

Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. ifadelerini kullandı.

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