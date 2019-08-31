Prof. Dr. Haluk Dursun şehitler diyarı Sarıkamış’ta anıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sarıkamış’ta düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programında anıldı.

“Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programının on ikinci durağı Kars oldu. Programa tarihçiler, akademisyenler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen liseli öğrencilerin yanı sıra Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve davetliler katıldı. Sarıkamış Ekinata Grand Toprak Otel’de düzenlenen program Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u tanıtım videosunun izlendiği programın açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programının ilçemizde de düzenlenmesinden ve bu vesile ile katılımcıları ilçemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik daha sonra, akademisyenler ve tarihçilerle, katılımcı liseli gençler, Yukarı Sarıkamış Şehitliği, Ay Yıldız Tören Alanı, ve müzeyi gezerek bilgi alışverişinde bulundular.