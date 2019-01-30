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Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı

Türk-Osmanlı tarihine sağladığı katkılarla dünyanın sayılı tarihçileri arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık, Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen programla anıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı

Programda aynı zamanda İnalcık'ın son eseri "Fatih Sultan Mehmet Döneminde Tuna Boyunda Osmanlı Düzeni" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

"'Halil İnalcık kim?' diye sorarsanız..."

Etkinliğe konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "'Halil İnalcık kim?' diye sorarsanız Batı'daki, Doğu'daki, Balkanlar'daki insanların ilk söyleyecekleri şey 'Balkan tarihini Türk vesikalarından ciddi olarak ele alan, inceleyen, nakleden, yayınlayan hoca'dır derler." dedi.

Ortaylı, İnalcık'ın yayına hazırladığı "Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid"in Türk tarihinin en eski defterlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Arnavutluk tarihindeki bütün görüş ve düşünceleri değiştirmiştir. Arkasından hepimizin bildiği gibi çok önemli Arnavut meslektaşlar ortaya çıkmıştır. Herkes için Arnavut ottomanizmin başlangıcı Arvanid Defteridir. Bu defteri Türkiye'yi çok seven fahri vatandaşımız Robert Anhegger, İnalcık Hocayla birlikte çalıştı. Fatih dönemindeki tetkikleri ortaya koydu. O da bir Balkan uzmanıydı. Bilhassa madenler üzerine."

"Türkiye'yi dünyayı tanıtan bir adam oldu"

Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Prof. Dr. Mehmet Genç de Halil İnalcık'la Osmanlı Arşivi'nde tanıştığını aktarak, "Çok zeki bir adamdı. Çok mütevaziydi, kibar ve zarif bir insandı. Aramızdaki yaş farkın rağmen dost ve arkadaş olduk." ifadelerini kullandı.

Genç, İnalcık'ın tarih alanını bir sosyal bilim olarak gördüğüne dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Sanırım kendisi Annales Ekolünden de etkilendi. İnalcık'ın milliyetçiliği ölçülü ve objektifinden fedakarlık etmeyen tipte bir milliyetçilikti. Objektif ve teknik tarihçiliğin kurallarına riayet eden eden bir araştırmacıydı. Halil Bey tarihçiliğimizin çok sayıda eserlerini İngilizce vermesiyle dünyada tanındı. Aynı zamanda Türkiye'yi dünyayı tanıtan bir adam oldu. Osmanlı tarihi karanlık bir deliktir hala insanlık için, Halil Bey bu deliği her zaman aydınlatmaya çalıştı."

İnalcık'ın öğrencilerinden Prof. Dr. Özer Ergenç de Balkan tarihçilerinin büyük bir kısmının Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini, Balkan milletlerinin gelişmesini engelleyen uzun bir dönem olarak gördüklerini belirterek, hazırlanan kitabın bu konuya yeni açılar getireceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
  1. Halil İnalcık
  2. İlber Ortaylı
  3. Anadolu Ajansı

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