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"Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihine Yolculuk" sergisi açıldı

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Taksim'de açılan sergi, ay sonuna kadar izlenebilecek

09 Ağustos 2019 Cuma 13:23
"Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihine Yolculuk" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Beyoğlu Belediyesi tarafından "Bilim Tarihine Yolculuk" sergisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında açılan sergi, Taksim Meydanı açık hava sergi alanında meraklılarıyla buluştu.

Ay sonuna kadar izlenebilecek sergide; İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarının yanı sıra çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve önemli sözleri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Düzenleme Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, Fuat Sezgin'in, Orta Çağ karanlığının yaşandığı dönemde, İslam coğrafyasının ne kadar aydınlık olduğunu dünyaya ve bu topluma anlatan, Müslümanlara öz güven aşılayan, Türkiye'nin yetiştirdiği nadir bilim insanlarından biri olduğunu söyledi.

Duran, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı olarak Türkiye ve dünya çapında programlar yaptıklarını ve bu programın paydaşının da Beyoğlu Belediyesi olduğunu belirtti.

Fuat Sezgin'den bahsederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değinilmesi gerektiğine dikkati çeken Duran, şöyle konuştu:

"Çünkü biliyorsunuz Fuat Sezgin Hocamız, darbe yılları döneminde Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı, üniversiteden kovulmuştu ve Almanya'ya yerleşmişti. Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı olduğu dönemde bu değeri gördü, bildi ve bu değeri tekrar ülkemize kazandırdı. Gülhane Parkı'nda onun adına bir kütüphane, bir müze kurduk. Hatta şimdi orada kendisi de metfundur. Kendisiyle tanışma şansına, bahtına ermiş olduk bu vakıf vesilesiyle. Cumhurbaşkanımızın emeklerini, Sayın Bilal Erdoğan'ın emeklerini burada yad etmeden programı bitirmek olmazdı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz, ülkemiz adına, milletimiz adına."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:23
  1. Prof. Dr. Fuat Sezgin Sergisi
  2. Taksim

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