  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Sen önce koltuğuna oturduğun CHP’nin tarihine iyi bak
Gündem

Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Sen önce koltuğuna oturduğun CHP’nin tarihine iyi bak

Akademisyen Prof.Dr. Erdoğan Sürat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye yönelik eleştirilerini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. “Kılıçdaroğlu, koltuğuna oturduğu CHP’nin tarihine iyi baksın” diyen Prof.Dr. Erdoğan Sürat, “Osmanlı’dan nefret ediyorlar fakat Osmanlı’nın hiçbir döneminde ekmek karneye bağlanmamıştır. Kılıçdaroğlu geriye dönüp CHP’nin yoksulluk ve yolsuzluk tarihine iyi bakmalı. Hatta Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuğu mahkemeye götürüp ‘ayağa kalk suçlu’ diyerek yargılamak lazım.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 01:31:00 - 2021-04-01 01:41:21
Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Sen önce koltuğuna oturduğun CHP’nin tarihine iyi bak

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu’nun, “Erken seçim ve yolsuzluk” iddialarına yönelik açıklamalarına bir tepki de akademisyen Prof. Dr. Erdoğan Sürat’ten geldi. 

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna oturduğu CHP’nin tarihine iyi baksın”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Balık baştan kokar, baştan da kokuyor zaten.” sözlerine atıfta bulunarak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erdoğan Sürat, “Türkiye’de ‘CHP’ denildiğinde ilk akla gelen ‘ekmeği karneyle dağıtan, karneye bağlayan’ bir parti akla gelir. ‘CHP’ denildiğinde bu ülkede; sefalet, açlık, yolsuzluk ve yoksulluk akla gelir. Böyle bir partinin başına bir kaset komplosuyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin kronik geleneği üzerinden AK Parti’yi ve hükümeti suçluyor olması komik bir durumdur. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuna oturduğu CHP’nin tarihine iyi baksın.” dedi.  

“Osmanlı’dan nefret ediyorlar ama Osmanlı tarihinde böyle bir şey yok”

Prof. Dr. Erdoğan Sürat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: 

CHP’ye sormak gerek; sen Osmanlı’dan nefret ediyorsun, Osmanlı İmparatorluğu’ndan hoşlanmıyorsun. Hangi büyük savaşta Osmanlı İmparatorluğu karneye bağlamıştır? Var mıdır böyle bir tarihi gerçeğimiz? Osmanlı’dan nefret ediyorlar ama Osmanlı tarihinde böyle bir şey yoktur.” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuğu mahkemeye götürüp ‘ayağa kalk suçlu’ diyerek yargılamak lazım”

“Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı’ndan en fazla zarar gören devleti olmuş olmasına rağmen ekmeği karneye bağlamamıştır” diyen Prof. Dr. Erdoğan Sürat, sözlerini şöyle tamamladı: 

Savaş görmeyen CHP yönetimi insanların en doğal besin kaynağı ekmeği karneye bağlayarak almalarını sağlayan tek siyasi partidir. Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk sayesinde ekmek alımı karneye bağlandığına göre bu koltuğu mahkemeye götürüp ‘ayağa kalk suçlu’ diyerek yargılamak lazım. CHP’ye bütün bunların hesabı sormayınca Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor ve hesap sormaya kalkıyor. Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sen CHP’yi yüz yıl daha iktidar yapmamak istiyorsan, ‘yoksulluk, yokluk, soygun’ siyasetine devam et.” 



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi
Dünya

‘Türkiye ile normalleşelim’ dedi! Görevden alınması gündeme geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Türkiye ile normalleşme çağrısı yapmasının ardından görevden alınacağına da..
Güncel tablo açıklandı! Vaka sayısı 40 bine dayandı
Sağlık

Güncel tablo açıklandı! Vaka sayısı 40 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 39 bin 302 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 152 ki..
Fenerbahçe'de şoke eden olay! Belözoğlu ve Demirel yumruk yumruğa geldi
Spor

Fenerbahçe'de şoke eden olay! Belözoğlu ve Demirel yumruk yumruğa geldi

Kadıköy'de kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesi sonrası Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, soyunma odasında kavga boyutuna yaklaşan bir geril..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay