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Prof. Dr. Emel Canbay: “Sıcak kemoterapi, yüzde 75 başarı şansı olan bir tedavidir”

Prof.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Prof. Dr. Emel Canbay: “Sıcak kemoterapi, yüzde 75 başarı şansı olan bir tedavidir”

Prof. Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin yüzde 75 başarı şansı olan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “Özellikle apendiks tümörlerinde, yumurtalık kanserleri tedavisinde başarılı bir tedavidir” dedi.



Sıcak kemoterapiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin yüzde 75 başarı şansı olan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, “Özellikle apendiks tümörlerinde, yumurtalık kanserleri tedavisinde başarılı bir tedavidir” ifadelerini kullandı.



“Sıcak kemoterapi, kemoterapiye yardım eden ve tamamlayan bir tedavi yöntemidir”


Sıcak kemoterapinin aslında ameliyata eklenilen yüzde 10’luk bir kısım olduğunu belirten Canbay, “Sıcak kemoterapi, ameliyat sırasında karnın içini ısıtılmış suyla yıkama işlemidir. Kalın bağırsak kanseri ve mide kanseri olan kişilerde hastalığın yayılma ihtimali olduğundan, karın zarından birebir başlayan mezotelyoma olarak bilinen hastalık grubunda çok etkili bir tedavidir. İlk sıcak kemoterapi tedavisi umudu kalmamış hastalara uygulanan bir tedavi yöntemiydi. Kolon kanseri ve mide kanseri hastalarında yapılan araştırmalara göre ne kadar erken uygulanırsa, faydası o kadar etkili oluyor. Sıcak kemoterapi karın zarı hastalarında da zaten ideal bir tedavidir. Sıcak kemoterapi; kemoterapiye alternatif değil, kemoterapiye yardım eden ve tamamlayan bir tedavi yöntemidir. ABD’deki neredeyse tüm merkezlerde ve Türkiye’de birçok şehirde bu tedavi yöntemi uygulanıyor” diye konuştu.



“Yüzde 100 değil ama yüzde 70’lik bir başarı da küçümsenecek bir başarı değildir”


Kanserin korkulacak bir şey olmadığının altını çizen Canbay, “Ama kanser taramalarından vazgeçilmemesi gerekiyor. Kanser taramalarında çekinmemek gerekiyor. Kanser tanısı konulduğunda da bu hastaların yaklaşık 4’te 3’ü ileri evrede bulunuyor. Bir hastalık bir belirti veriyorsa eğer, bu ileri evrede bir kanser hastalığıdır. Biz bu hastalarda görüntüleme yöntemiyle kanserin ne kadar ilerlediğini göremiyoruz. Bu nedenle kanserin karın içine yayıldığını ancak cerrahi bir müdahalede anlıyoruz. Bu hastalara uygun bir zamanda eklenecek sıcak kemoterapiyle hastalık önlenebilir. Yüzde 100 değil ama yüzde 70’lik bir başarı da küçümsenecek bir başarı değildir” şeklinde konuştu.



Canbay sözlerini şöyle tamamladı: “Küba’nın akciğer kanseri aşısında 8 haftalık bir sağ kalım avantajı sağlıyor diye popüler olmasına bakarsanız eğer, sıcak kemoterapinin rasyoneli kuvvetli olan yöntemine bakıldığında, bu yöntem uygun zamanda seçilen hastalara eklendiğinde tedavide çok büyük bir fayda sağlıyor. Bu tedavi kemoterapinin alternatifi değildir. Kemoterapi yine hastalara uygulanıyor ama belirli bir süre alıyor ve daha sonra hastalara tamamlayıcı tedaviler uygulanıyor”.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
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