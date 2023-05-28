Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs öncesinde sosyal medyada provokasyonlar çoğaldı. Bunun son örneği seçimlere saatler kala yaşandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz, sosyal medya hesabından provokasyona imza attı.

"Duygu düşünceleri not edip zarfa koyun"

Yılmaz, vatandaşların oy pusulasının içine "duygu ve düşüncelerini" de yazıp o şekilde oy kullanması gerektiğini söyledi. Açıkça provokasyona girişen Yılmaz paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler, aşağıdaki gibi duygu ve düşüncelerini not edip, oy pusulasıyla birlikte zarfa koyarak kendisine ulaştırmalılar mutlaka." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Prof. Dr. Didem Yılmaz'ın attığı tweet sonrası açıklama yaptı.

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DDM yaptığı açıklamada, "Yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması sırasında, zarfın içine oy pusulası haricinde (not, nesne vb.) herhangi bir şey koymayınız. Doç. Dr. Didem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı kasıtlı manipülasyonlara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi yaptığı açıklama nedeniyle tepki çeken, Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz hakkında Bahçeşehir Üniversitesi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Didem Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 27.05.2023 günü yaptığı ve 28.05.2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlara hitaben hukuka ve yürürlükteki seçim mevzuatına aykırı olan söz konusu paylaşıma ilişkin olarak üniversitemiz tarafından ilgili akademik personelimiz hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.