Dindar hukukçudan içler acısı savrulma! Bunu 28 Şubat’ta söylesen idamla yargılanırdın

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Hukukçu Ramazan Arıtürk, kaleme aldığı yazıda vatandaşın hangi şartlarda devlete karşı direnebileceğini anlatarak "direniş hakkını" savundu. Ancak Arıtürk'ün bugün büyük bir rahatlıkla dile getirdiği bu görüşler, akıllara 28 Şubat dönemini getirdi. Başörtülü öğrencilerin üniversite kapılarından çevrildiği, dindarların fişlendiği, temel hakların askıya alındığı o günlerde devletin baskıcı uygulamalarına karşı en temel hak ve özgürlükleri savunan insanlar dahi ağır bedeller öderken, bugün "devlete direnme hakkı" üzerine ahkâm kesenlerin o karanlık dönemde nasıl bir tavır aldığı ise merak konusu oldu.

Dindar kesimde tanınan bir hukukçu iken son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken ve çizgisinde ciddi bir sapma yaşanan Ramazan Arıtürk, son yazısıyla bardağı taşırdı. Özellikle Bilgi Üniversitesi’ne yönelik kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı haksız ve yersiz bir muhalefet yürütmekle suçlanan Arıtürk, eleştirilerin odağı haline gelmişti. Savrulduğu muhalif çizgide vites artıran Arıtürk, bu kez de köşesinden tehlikeli bir kavramı kaşıyarak "devlete karşı direniş hakkı" güzellemesi yapmaya başladı.

TEHLİKELİ SULARA AÇILDI

Arıtürk, kaleme aldığı felsefi görünümlü yazısında adeta devlete karşı başkaldırı teorisyenliğine soyundu. Egemenliğin sahibinin halk olduğunu vurgularken, devletin vatandaşın haklarını korumadığı durumlarda varlık sebebinin sorgulanır hale geleceğini söyledi. Arıtürk, “Mutlak itaatin kutsandığı yerde özgürlük, adalet ve insan onuru yaşayamaz” diyerek, haklı görünen ifadeler üzerinden, adeta tehlikeli sulara yelken açtı.

Arıtürk’ün bu çıkışları, yine “Pusulasını kaybetti” yorumlarını da beraberinde getirdi. Erdoğan karşıtlığı gözünü bürüyen çevrelerin dilini kullanan Arıtürk'ün “direniş hakkı” vurgusu, geniş kitlelerin büyük tepkisini çekti.

HEDEFİNDE KİM VAR?

Yazıyı okuyan vatandaşlar ve hukukçular, “Ramazan Arıtürk bu direniş çağrısını kime yapıyor? Hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun seçilmiş lideri mi var?” sorusunu sormaktan kendisini alamadı.

28 ŞUBAT’TA SÖYLESE İDAMLA YARGILANIRDI!

Kamuoyunda infiale yol açan bu sözler, akıllara karanlık 28 Şubat dönemini getirdi. O despotik günlerde dindar Müslümanlar en ufak hak arayışında bile “rejim düşmanı” ilan edilip idam sehpalarıyla tehdit edilirken, bugün AK Parti iktidarının sağladığı geniş özgürlük ortamında devlete karşı “direniş” teorileri kasmak, en hafif tabirle ayıp olarak yorumlandı.

Arıtürk’e tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, “Aynı sözleri 28 Şubat’ın cuntacı figürlerine karşı söylesen bugün idamla yargılanıyor olurdun! Erdoğan’ın getirdiği özgürlük iklimini, yine Erdoğan’ı ve devleti hedef almak için kullanmayın” diyerek tepkilerini dile getirdiler.