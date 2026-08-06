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Spor
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Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Galatasaray, İngiltere ekibi Burnley'den Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu sonrası ikinci transferini gerçekleştirme peşinde...

#1
Foto - Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Galatasaray, Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov transferinde son aşamaya geldi. Abdullah Kavukçu Rus ekibinden gelecek son haberi beklerken, transferin önündeki tek engel ortaya çıktı.

#2
Foto - Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen genç yetenek Aleksey Batrakov için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdullah Kavukçu, transferi noktalamak ve oyuncuyu İstanbul’a getirmek üzere özel uçağını hazırda bekletiyor.

#3
Foto - Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Moskova yönetiminden gelecek son yanıtı bekleyen Abdullah Kavukçu, olumlu haberin ulaşması halinde vakit kaybetmeden Rusya’ya uçacak. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Batrakov’un aynı uçakla İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

#4
Foto - Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasındaki pazarlıklarda masadaki en kritik pürüz, sonraki satıştan pay maddesi oldu. Rus kulübü, devam eden ambargolar nedeniyle oyuncuyu gerçek değerinin altında sattığına inanıyor ve bu nedenle sözleşmeye 0-5 civarında yüksek bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istiyor.

#5
Foto - Son dakika gelişmesi: Son karar çıktı artık ve uçak kalkacak: Haydi hayırlısı...

Galatasaray yönetimi ise 20 milyon Euro peşin bonservis ve eklenecek bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon Euro'yu bulacak bu dev paketin üzerine yüksek bir satış payı bırakmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasındaki bonservis ve pay pazarlığının gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

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