Orta yaşta 3 kuralla demansa 13 yıl rötar

Araştırma verilerinde öne çıkan diğer bulgular da paylaşıldı. Üç risk faktörünün tamamını taşıyan kadınların araştırma başlangıcından itibaren ortalama 18,1 yıl demanstan uzak yaşadığı, erkeklerde ise bu sürenin 16,6 yıl olduğu belirtildi. Beyaz katılımcılar için bu süre ortalama 19,6 yıl olurken, Siyah katılımcılarda 16 yıl olarak kaydedildi. Bu durumun bilinen sağlık eşitsizliklerini ortaya koyduğu ifade edildi. Gelecekte yapılacak araştırmaların; sigarayı bırakmak veya kan basıncını düşürmek gibi değişikliklerin demans riski üzerindeki etkilerini inceleyebileceği kaydedildi. Dünya genelinde her yıl 10 milyon kişinin demanstan etkilendiği ve bu sayının ilerleyen dönemde artmasının beklendiği aktarıldı.