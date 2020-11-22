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Spor Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek
Spor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:49:38 -
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına tenis turnuvası düzenlenecek


ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenecek Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Junior Turnuvası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de tespit edilen ilk Kovid-19 vakasına müdahale eden ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına organize edilecek turnuva, Soul Entertainment Group Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilecek.

Turnuva 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

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