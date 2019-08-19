0553 313 94 23

Prof. Dr. Çelebi, zayıf zemin tabakalarının hasarı önemli derecede artırdığına dikkat çekti

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
Prof. Dr. Çelebi, zayıf zemin tabakalarının hasarı önemli derecede artırdığına dikkat çekti

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erkan Çelebi, olası şiddetli depremlerde zayıf zemin tabakalarının titreşim dalgalarının yıkıcı etkisini büyüterek yapısal hasarı önemli derecede artırdığına dikkat çekti.


İnşaat mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. Emrah Doğan Bölüm bünyesindeki yüksek donanımlı cihazlarla, alanında uzman öğretim üyeleriyle ve nitelikli genç akademisyen arkadaşlarla konfor bozucu titreşimlerden deprem sarsıntılarına kadar her türlü yer hareketi ve bina titreşimlerinin ölçülebildiğini, hasar durumlarının değerlendirilebildiğini ve uluslararası normlarla karşılaştırılarak analiz edilebildiğini ve ileri bilgisayar modellerinin geliştirilebildiğini söyledi. İnşaat mühendisliği bölümünün kent ve yerel yönetimlere, mühendislik kuruluşlarına daha güvenli ve sürdürülebilir yapılarda yaşanan bir şehrin oluşmasında teknik destek vermeye ve danışmanlık hizmeti sunmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. Bilimsel çalışmalarını teorik ve deneysel olarak geoteknik deprem mühendisliği konularında sürdüren Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erkan Çelebi, Adapazarı şehir merkezi ve çevre ilçelerinin yıkıcı deprem üretme potansiyeli yüksek olan Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olmasıyla her an büyük bir depremin yaşanması riski yanı sıra, bu yerleşim yerlerinin ekseriyetle su muhtevası yüksek yumuşak kil ve gevşek kum tabakalarından oluşan alüvyon zemin üzerinde kurulduğunu ve olası şiddetli depremlerde zayıf zemin tabakalarının titreşim dalgalarının yıkıcı etkisini büyüterek yapısal hasarı önemli derecede artırdığına dikkat çekti.


Yeni İmara açılacak yatay mimarinin özellikle ilçelerde verimli tarım arazisinden sağlam zeminli yamaçlara kaydırılması gerektiğini vurguladı. Zorunlu durumlarda büyük ölçekli ağır temelli yüksek bina yapılarının zayıf zeminlerde inşa edilmesi durumunda yapı-temel-zemin etkileşiminin uzman mühendisler tarafından güvenli yapı tasarım sürecinde ele alınması gerektiğini belirtti. Zayıf zemin koşullarının üst yapının deprem davranışına olan etkisini sayısal modellemede, bilgisayar destekli analiz sürecinde ve sahada temel uygulamalarında bir bütün olarak dikkate almadan depreme dayanıklı yapı tasarımından bahsetmenin mümkün olamayacağına işaret etti. Ayrıca Sakarya bölgesinin kırsal kesimlerinde hatta şehir merkezine yakın mahalleler de yapı stokunun büyük bir kısmını mühendislik hizmeti almamış yığma yapıların oluşturduğunu ve bu yapıların deprem güvenliği açısından acilen ele alınması gerektiğini açıkladı. İnşaat Mühendisliği bölümünde ulusal ve uluslararası projeler kapsamında yürütülen çalışmalarda, zayıf zemin koşullarının üst yapının deprem davranışına olan etkilerinin ölçekli modeller üzerinden sarsma tablası deneyleriyle ve bilgisayar simülasyonlarıyla gerçek deprem kayıtları kullanılarak incelendiğini bu konuda paylaşıma açık ciddi bir bilgi ve tecrübe birikimi olduğunu açıkladı.


Ayrıca tarihi yığma yapıların ve mevcut eski binaların hasar almış taşıyıcı duvarlarının deprem kumaşı ve özel bir sıvayla güçlendirilmesi konusunda çalışmalar Almanya Karlsruhe Araştırma ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüyle işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirtti.Deprem kumaşı güçlendirme sistemiyle kısa sürede yığma türü mevcut yapıların tek bir işlemle, yapıyı boşaltmadan, ağır bir işçilik gerektirmeden deprem güvenliğinin, yangın, ısı ve nem yalıtımıyla birlikte sağlanacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:49
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    1. Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    2. Polis aracı çöp kamyonuna çarpıp takla..
    3. Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci..
    4. Göztepe kötü başladı
    5. Büyükşehir’in ev sahipliğinde tenis..
    6. Başkan Akın hayırseverlere teşekkür..
    7. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    8. Üç büyükşehir belediyesine yapılan..
    9. Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve..
    10. ANALİZ - Körfez’deki statükocu eksende..
    11. Sezon PAOK maçıyla başlıyor
    12. İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu
    13. Kars’ta 5’inci kattan düşen bir kişi..
    14. Kars’ta, “Hayatta Emniyet Almayı..
    15. Kayyım atanan belediyelere bir şok daha!
    16. Erkan Atçı, Develispor’da
    17. Büyükşehir’den Kaş Sütleğen’e çok..
    18. DÖGEM’den 10 genç Avrupa yolcusu
    19. "Lige iyi başlamak istiyorduk, olmadı"
    20. Baroya kınama Akit’e büyük destek!
    21. Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor
    22. Konya'da oyuncak ayının içine..
    23. Yerköy spor fikstürden memnun
    24. Tenisçiler Gaziantep'te buluştu
    25. (Özel) Bu düğün konvoyu görenleri..
    26. "[email protected]" üçüncü kez..
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar..
    28. Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek..
    29. Göztepe istediği gibi başlayamadı
    30. Büyükkılıç: "Masa başında oturan..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!