  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Prof. Dr. Celalettin Kocatürk: Mutasyonlar aşıdan kaçacak
Sağlık

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk: Mutasyonlar aşıdan kaçacak

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, aşılamadaki durum ve Türkiye'de Hindistan varyantının görülmesine dair yaptığı açıklamada, mutasyonların eninde sonunda aşıdan kaçacağını. Aşıdan kaçınca yeni aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:10:00 - 2021-04-28 21:11:11
Prof. Dr. Celalettin Kocatürk: Mutasyonlar aşıdan kaçacak

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir." dedi. Bu gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk değerlendirdi.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ün açıklaması şu şekilde;

Sayın Bakanın bugünkü açıklamasını toplumsal uyumu artırmak için bir motivasyon konuşması ve destek talebi olarak değerlendiriyorum ben. Öyle bir noktaya gelmiştik ki sağlık sisteminin tıkanmasını tehdit eder nitelikte, serviler yoğun bakımlar dolu, vakaların ikiye katlanması... Herkes çok bunalmış bir durumdaydı. Kapanmaktan başka çare yok. Biz sağlıkçılar olarak bunun çözüm olmayacağını konuşuyorduk. Sadece kapanma yetmiyor aşı olmak gerek.

Normalde Biontech aşısını ve Sinovac aşısını biz 1 ay arayla yapıyoruz, fakat çalışmaların birçoğunda iki aşının arasının açıldığı görüldü.

Tek doz Sinovac aşısının koruyuculuğu ne yazık ki çok düşük. Kadınlardan yüzde 22 erkeklerde yüzde 18. Mecburen onu çift doz yapmamız gerekiyor. Sinovac aşının arasını bir aydan fazla açmamamız gerekir. Biz istiyoruz ki mümkün olduğunca çok aşı gelsin ülkeye ve herkese aşı yapalım. Aşı olana kadar herkesin tedbirlere dikkat etmesi lazım ki hastalanma ihtimalini azaltalım. Türkiye'deki kullanıma geçen ilk yerli aşı, bir sorun yaşanmaz Faz-3 çalışması da başarılı sonuçlarsa sonbahara doğru etkisini görmeye başlarız. Sputnik aşısının anlaşma yapılması bunlar olumlu şeyler. Tüm dünyanın bundan kurtulması için tüm dünyanın aşılanması lazım.

Çok ürkütücü bir şey. Hindistan'daki görüntüleri izlemişsinizdir. Gerçekten çok çaresiz vaziyette olduğunu söylüyorlar.

Hindistan varyantının daha etkili olduğuna dair elimizde bir bilimsel kanıt yok. Fakat tahmin ediliyor ki, daha hızlı bulaşıyor. Daha ölümcül olduğunu henüz bilmiyoruz. Ölüm oranı yüksek mi yoksa hastalığın doğal olarak ölümcüllüğü mü yüksek onu bilmiyoruz. Bilmediğimiz kaç kişi var bilmiyoruz. Tedbirlerin alındığı tarihlere denk gelmesi bir şans olabilir. Mutasyonları anlayabilmek için tarama testlerini yapıp, testten pozitif bulduklarımızı belli oranlarını bu testlere tabii tutmamız lazım ki bu mutasyonları tespit edelim. Bu mutasyon hakim olursa aşının da henüz etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Bu mutasyonlar eninde sonunda aşıdan kaçacak. Aşıdan kaçınca yeni aşı yapmak zorunda kalacağız. Yeni aşıların beklenmesi çok kaotik bir durum oluşturabilir. Tüm dünyanın bilgiyi paylaşması lazım.

Bu işten kurtulmanın tek yolu tüm dünyanın aynı anda aşılanmasını sağlamak. Bu konuda gelişmiş ülkelere büyük iş düşüyor. Tüm dünyadaki aşı üretim tesisleri kullanılarak yaygın bir aşılama yapılması lazım. Bir an evvel aşılamaya hız vermemiz lazım. Türkiye'de yapılan aşılama çalışmaları da en erken sonbahara yetişeceği gözüküyor. O zaman kadar herkes kurallara uyarak, kişisel tedbirleri artırarak, doğal havalandırmayı kullanarak geçirmeliyiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video..
İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi!
Gündem

İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi! "Türkiye acilen bunu yapmalı"

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda kullandığı ‘soykırım’ ifadesine tarihçi, Prof. Dr. İlber ..
Google'a
İSLAM

Google'a "Kadir Gecesi" damgası

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi Google aramalarında trend oldu. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay