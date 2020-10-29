Prof. Dr. Casim Avcı: Peygamberimiz en üstün ahlâka sahipti

Mevlid Kandili’nin önemine değinen Avcı, şunları dile getirdi: “Yalana, içki, kumar gibi yaygın kötülüklere ve şirke bulaşmadı. Yetimin, yoksulun, mazlumun yanında oldu. Doğru sözlü ve emin oldu, ona güvenmişlerdir. Hz. Muhammed, hidayet rehberi, en güzel örnektir, onun ahlakı Kur’an ahlakıdır. Ahlaki, insani erdemleri, evrensel ilkeleri getirmekle kalmamış, bunları fiilen uygulamıştır. Peygamberimiz, yanlışları düzeltmiş, fiiliyata aktarmış ve sadece kendisi uygulamamış, örnek bir nesil yetiştirmiştir.”