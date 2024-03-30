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Kadın - Aile Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı: 1 saat yeter deyip herkese çağrı yaptı
Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı: 1 saat yeter deyip herkese çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 16:30:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay zeka gerilemesini engelleyen besini açıkladı: 1 saat yeter deyip herkese çağrı yaptı

Prof. Dr. Canan Karatay, doğanın en minik ama tam vitamin deposu olan besini şiddetle önerdi. Karatay, vitamin deposu olan besinin sinir hücrelerini güçlendirerek zeka gerilemesini engellediğini duyurdu. 1 saat içinde alerjiye karşı doğal ilaç gibi etki açıklaması yaptı.

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

Tavuk yumurtasının 9 katı protein içerdiğinden bağışıklık sistemini çelik gibi yapar. Vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve minerallere sahiptir. İçeriği protein tam bir antioksidan görevi görür. Özellikle virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir. Hasar almış tüm hücreleri baştan sona yeniler.

Toplumda 10 kişiden 7'sinde görülen alerjik rinit çalışma ritüelini engeller. Hapşırma, tıkanma ve burun akıntısına neden olur. Ancak bıldırcın yumurtası vücudun yaşadığı bu alerjik döngüyü engeller. İçerdiği çinko sayesinde 1 saat içinde alerjiye karşı doğal ilaç gibi etki gösterir.

Vücudun günlük ihtiyacı olan A, B vitaminlerinin yanı sıra Pantotenik asit ihtiyacını da giderir. Bu asit türü vücutta kanser oluşumunu engeller. Öte yandan vücuttaki sinir sistemindeki akışı aksamadan sağlar. Bu da beynin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Unutkanlık alzheimer demas hastalıklarının yanı sıra zeka geriliğini de engeller.

BILDIRCIN YUMURTASININ CİLDE FAYDALARI
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Bıldırcın yumurtasının yaşlanmayı geciktirici etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden düzenli tüketildiğinde ciltteki kırışıklıklara iyi gelir. Bunun yanı sıra cildi yumuşatır ve nemlendirir. Bıldırcın yumurtasından yapılan yüz maskesi de cilt lekelerine iyi gelebilir.

BILDIRCIN YUMURTASININ SAÇA FAYDALARI

Mineral ve vitamin zengini olan bıldırcın yumurtası saç sağlığı için faydalıdır. Bıldırcın yumurtası ile yapılan saç maskeleri saçların güçlenmesini sağlar, saç köklerini besleyerek nefes almasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra saça canlılık katarak daha hacimli bir görüntüye ulaşmasını sağlar.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL TÜKETİLİR?

Bıldırcın yumurtasının farklı şekillerde tüketimi yapılabilir. Halk arasında en sık tercih edilen tüketim şekli çiğ olarak yutulmasıdır. Çiğ olarak yutulduğunda ses tellerine ve solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Bıldırcın yumurtasını tek başına çiğ olarak yutamıyorsanız bal ve süt ile karıştırarak içebilirsiniz. Bunun yanı sıra klasik haşlama yöntemini de bıldırcın yumurtası için tercih edebilirsiniz.

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