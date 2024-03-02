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Kadın - Aile Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan tavsiye verdi: Bir kaşık ekleyin, köfteler bir anda lokum gibi olacak
Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan tavsiye verdi: Bir kaşık ekleyin, köfteler bir anda lokum gibi olacak

Yeniakit Publisher
2024-03-02 16:57:00 - 2024-03-02 17:01:10
Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan tavsiye verdi: Bir kaşık ekleyin, köfteler bir anda lokum gibi olacak

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden köfte hakkında Canan Karatay tavsiyelerde bulundu. Bu şekilde pişirmeyi deneyin! Adeta lokum gibi olacak diyen Prof. Dr. Canan Karatay bunu tavsiye etti. Köftenin harcına bir kaşık eklemeniz yeterli!

Türkiye'nin en sevilen yiyeceklerinden biri olan kırmızı et, her damak tadına hitap eden çeşitli pişirme yöntemleriyle sofralarda yerini alıyor.

Mangalda, odun ateşinde, fırında, tavada veya düdüklüde pişirilse de, et her haliyle büyük bir zevkle tüketiliyor.

Özellikle yanında patatesle birlikte sunulan köfteler, birçoğumuzun favorisi haline gelmiş durumda.
Şimdi, Türkiye'nin dört bir yanında keyifle tüketilen bu lezzetli köfteleri pişirmek için Prof. Dr. Canan Karatay'dan sağlıklı ve lezzetli bir tüyo var.

 

Köfteye 1 kaşık ekleyin

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, pişirdiğiniz etin lezzetini artırmak için mutlaka 1 kaşık kuyruk yağı eklemelisiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuyruk yağı etin pişme sürecinde hem lezzetini artırıyor hem de besin değerini zenginleştiriyor.

Restoran usulü köfte tarifi

· 700 gr Dana Kıyma

· 300 gr Kuzu Kıyma

· 100 gr Kuyruk Yağı

· 10 gr Tuz

· 15 gr Kimyon

· 10 gr Kırmızı Toz Biber

· 10 gr Sarımsak Püresi

Hazırlanışı

Öncelikle, kıymalarınızın çift ve ince çekildiğinden emin olmalısınız. Böylelikle köftelerinizin dokusu daha homojen ve lezzetli olacaktır.

Malzemelerinizi karıştırırken dikkat etmeniz gereken sıralama da çok önemli. Tuz, sarımsak püresi, kuyruk yağı ve baharatları sıralı olarak eklemelisiniz.

İyice yoğurduktan sonra köftelerinizi şekillendirebilirsiniz.

Ardından kızgın yağda kızartıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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