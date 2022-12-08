Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Şiddetli baş ağrılarının 3 nedeni ve 3 çözümü

Baş ağrısı çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle çok sık bu durumu yaşıyorsanız, ciddi bir hastalığın habercisi mi yoksa farklı nedenlerden mi kaynaklanıyor öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurun. Gelin öyleyse baş ağrısının altında hangi sebeplerin olduğuna birlikte bir bakalım.

BAŞ AĞRISININ EN ÖNEMLİ 3 SEBEBİ

Prof. Dr. Canan Karatay, baş ağrısının en önemli sebeplerinin: Susuzluk, tuzsuzluk ve doğurganlık çağında anemi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda doğum yapan, emziren ve adet gören kişilerde yaygın bir şekilde demir eksikliği görüldüğünü söyledi. Demir eksikliği, baş ağrısı, konsantrasyon azlığı ve ellerin titremesinin başlıca nedenleri arasındadır.

BAŞ AĞRISINA NEDEN OLAN DİĞER SEBEPLER

Baş ağrısı sırasında hissettiğiniz ağrı, beyniniz, kan damarlarınız ve yakındaki sinirleriniz arasındaki bir sinyal karışımından gelir. Kan damarlarınızdaki ve baş kaslarınızdaki belirli sinirler açılır ve beyninize ağrı sinyalleri gönderir.

STRES: Duygusal stres ve depresyonun yanı sıra, öğün atlama, uyku düzenindeki değişiklikler ve çok fazla ilaç alma. Diğer nedenler arasında kötü duruş nedeniyle boyun veya sırt gerginliği yer alır. Ev kimyasallarından veya parfümlerden gelen güçlü kokular, alerjenler, belirli yiyecekler ve hava değişiklikleri diğer olası tetikleyicilerdir.

GENETİK: Baş ağrıları, özellikle migren baş ağrıları, aileden gelme eğilimindedir. Migreni olan çocukların ve gençlerin çoğunun (%90) migreni olan başka aile üyeleri vardır. Her iki ebeveynde de migren öyküsü varsa, çocuklarında da migren olma olasılığı %70'tir. Sadece bir ebeveynde bu baş ağrısı öyküsü varsa, risk %25-50'ye düşer.

YETERSİZ UYKU: Uyku yoksunluğu sağlığınıza birçok yönden zarar verebilir. Hatta bazı insanlarda baş ağrısına neden olabilir. Yapılan araştırmalarda, düşük uyku kalitesi ve uykusuzluğun, artan baş ağrısı sıklığı ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.