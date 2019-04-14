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Seçim 2019 Sayfası

Prof. Dr. Bilal Sambur Akit’e konuştu: AK Parti’ye yeni doktrin lazım

Sosyal Bilimler Profesörü Bilal Sambur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AK Parti MKYK toplantısından çıkan “tepeden tırnağa değişim” mesajını yeniakit.com.tr’ye değerlendirerek, “AK Parti yeni bir doktrin, teşkilat ve program ortaya koymalı.” ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2019 Pazar 15:30
Prof. Dr. Bilal Sambur Akit’e konuştu: AK Parti’ye yeni doktrin lazım

 Hakan Öztürk Ankara  yeniakit.com.tr 

Sosyal Bilimler Profesörü Bilal Sambur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AK Parti MKYK toplantısından çıkan “tepeden tırnağa değişim” mesajını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Sambur, “AK Parti yeni bir doktrin, teşkilat ve program ortaya koymalı.” dedi.

Beka sorunu sadece siyasete bırakılamayacak kadar önemli

- Bir süredir “beka sorunu” tartışmaları var. İktidar “var”, muhalefet “yok” diyor. Siz ne dersiniz?

- Türkiye, yerel, bölgesel ve küresel konjonktür açısından çok zor bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz, her zaman varoluşsal düzeyde kendisine yönelik çok yönlü ve çok aktörlü tehditlerin hedefi olmuştur. Beka sorunu, devletin kendisini varoluşsal tehdit altında hissettiğinin ifadesidir. 15 Temmuzda FETÖ’cü teröristlerin, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiği saldırılar, devletin  beka sorununu kendi başkentinde ve beyninde hissetmesine neden olmuştur. Hızla değişen dünyada, gelecekte ülkemizi ne tür  tehditlerin, risklerin, fırsatların ve imkanların beklediğini ortaya koyan derinlikli, nitelikli ve verimli bir  gündemle beka meselesinin konuşulması ve tartışılması gerekmektedir. Ülkemizin beka sorunu, sadece politikacılara bırakılmayacak kadar önemli bir varoluş sorunudur. Beka sorunu konusunun bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Seçmen hem iktidara hem muhalefete mesaj verdi

-  31 Mart yerel seçim sonuçlarına baktığınızda seçmenin siyasi partilere nasıl bir mesaj verdiğini değerlendiriyorsunuz?

-  31 Mart yerel seçim sonuçları, muhalefet ve iktidar blokuna önemli mesajlar ve dersler veren bir tablo ortaya çıkarmıştır. Toplum, ülke meselelerine çözüm sayılabilecek politikaların üretilmesi ve uygulanması konusunda, iktidar ve muhalefet partilerine sorumluluk yüklemiştir. Seçmenin yüklediği bu sorumluluk bütün partilerin  önünde büyük bir meydan okuma olarak durmaktadır. 31 Mart seçim sonuçları, Türkiye’nin siyasetten  büyük olduğu mesajını vermiş  ve Türkiye’yi  bir bütün olarak önemseyen ve önceleyen bir yaklaşımla kendilerini yenilemeye bütün siyasi aktörleri ve yapıları zorlamaktadır.

Seçmen FETÖ ile sahici mücadele istiyor

-  FETÖ ile mücadele başlığını ele aldığımızda, bu başlık üzerinden seçmen AK Parti’ye nasıl bir mesaj vermiştir?

-  Toplum, FETÖ afetinin ülkemize sosyal, siyasal, kültürel, eğitsel, kültürel, manevi, ekonomik, askeri, adli ve diplomatik alanlarda verdiği derin tahribatın çok iyi farkındadır. 31 Mart seçim sonuçları, toplumun FETÖ ile mücadeleye desteğini  ortaya koymaktadır. 31 Mart seçim sonuçlarının en önemli mesajlarından biri olarak toplumun, FETÖ ile sahici, gerçekçi, etkili ve işlevsel şekilde mücadele edilmesini istediğini söyleyebiliriz.

 AK Parti, yeni bir doktrin, örgüt ve program ortaya koymalı

-  Bundan sonraki süreçte AK Parti, nasıl bir yol izlemeli, hangi konu başlıklarını gözden geçirmeli?

-  Ak Parti, kuruluşundan itibaren  günün ihtiyaçlarına göre kendisini değiştiren ve yenileyen bir yapı olarak bilinmektedir. 31 Mart seçim sonuçları ışığında, liyakat, meşveret, adalet, hizmet, hürriyet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde Ak Parti’nin  yeni bir doktrin, örgüt ve program ortaya koyması gerekmektedir. Ak Parti’ye olan desteğini sürdürmeye devam eden toplum, aynı zamanda mevcut statükonun devamı yerine ikinci Ak Parti olarak ifade edeceğimiz değişimci, dönüşümcü ve yenilikçi yeni bir sürece girilmesinin  bir ihtiyaç olduğuna dair güçlü bir talebi ortaya koymuştur.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti
  4. FETÖ
  5. yerel seçim
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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