Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, koronavirüs (Covid 19) tedavisi görürken görev yaptığı Medeniyet Üniversitesi hastanesinde vefat etti.

Cenaze programı

Cenaze namazı Cuma günü (Yarın) saat 14.00'te Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak.

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz kimdir?

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne asistan olarak girdi. Doktorasını aynı bilim dalında yapan Eryılmaz, aynı zamanda İngiltere Reading Üniversitesinde bürokrasi, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri alanında araştırmalarda bulundu. Doçentlik unvanını “Yönetim Bilimleri”, profesörlüğünü de “ Kamu Yönetimi” alanında alan Eryılmaz, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesinde görev yaptı. Eryılmaz, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevine devam etmektedir.

Eryılmaz, bölüm başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Fakülte Dekanlığı, Rektör danışmanlığı, öğrenci dekanlığı, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’de (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi akademik ve idari görevlerin yanında, 2003-2006 yıllarında Başbakanlıkta faaliyet gösteren “ Kamu Yönetimi Reformu” alanındaki çalışmaları yürüten ekipte yer aldı. Bilal Eryılmaz’ın çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerinden başka Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi (1996), Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme (2017), Kamu Yönetimi (2018), Osmanlı’da Birlikte Yaşama Politikası (2019) kitapları bulunmaktadır.