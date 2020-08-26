Prof. Dr. Bengi Başer'den akılalmaz koronavirüs yorumu

Dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi, Türkiye’nin erken önleyici tedbirleri ile en az hasar ile atlatılmaya çalışılıyor. Süreç böyle devam ederken Türkiye’nin koronavirüs ile başarılı mücadelesi bazı muhalif kesimler tarafından kabul görmüyor. Prof. Dr. Bengi Başer de bunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

26 Ağustos itibariyle Türkiye'nin günlük koronavirüs testi 100 binin üzerine çıktı.

Prof. Dr. Bengi Başer ise koronavirüs testlerinin herkese yapılmadığını öne sürerek tıpkı savunduğu kesim gibi iftira kampanyasına başladı.

Özel Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Profesörü olan Bengi Başer, ‘Testlerin ayrıcalıklı kişilere yapıldığı maalesef doğru ve koronavirüs sonbaharda çılgınca yükselecek’ diyerek hem yalan söyledi hem de korku pompaladı.

Koronavirüs test sayısı

Türkiye’de bu zamana kadar 6 milyon 621 bin 749 kişiye test yapıldı.