Prof. Dr. Aysun Bay’dan Belarus ile Sağlık Diplomasisi Hamlesi

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanımız Prof. Dr. Aysun Bay, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Anatoli A. Glaz ve beraberindeki heyeti, büyükelçilik rezidansında gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Belarus arasında sağlık turizmi, sağlık teknolojileri, eğitim, yatırım ve inovasyon alanlarında geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı. Taraflar, iki ülkenin güçlü sağlık altyapısını ve bilimsel potansiyelini birleştirerek rehabilitasyon merkezleri, termal sağlık tesisleri ve dijital sağlık uygulamaları konularında iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

Prof. Dr. Aysun Bay, Belarus’un sağlık diplomatisine verdiği önemi vurgulayarak, Kasım 2025’te İzmir’de düzenlenecek olan “The 1st International Conference: Health Tourism Bridges – Health Diplomacy & Innovation in Türkiye” etkinliğinde Belarus’un resmî katılımının büyük bir değer katacağını ifade etti.

Ziyaret, iki ülke arasında “Sağlık Diplomasisi Köprüleri” vizyonunun güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yer: Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Tarih: Kasım 2025