Prof. Dr. Ali Erbaş Taksim Camii açılışında konuştu

Yıllarca milyonlarca vatandaşımızın beklediği Taksim Camii ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bu cami 1,5 asırlık mücadelenin bir sonucudur’ dedi.

Tarihi günde Taksim Meydanı doldu taştı. İlk Cuma Namazı’na ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cuma Hutbesi verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve Ezan-ı Muhammedi'ler, getirilen tekbirler Taksim Cami'de ve bütün gök kubbede yankılandı. Bizleri böylesine müstesna bir günün şahitleri kılan Cenab-ı Hak'a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Fahr-i Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun.