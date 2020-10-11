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Aktüel Prof Dr. Aksun: "Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir"
Aktüel

Prof Dr. Aksun: "Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir"

"Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanların ölümüne neden olabilir. 4-15 mililitre dozlarında körlük görülebilirken, daha yüksek dozları tüm organ ve dokularda ciddi bozukluklara neden olabilir, 30 ile 100 mililitre arasındaki dozlarda ise öldürücü olabilir. Tedavinin bir an önce başlaması çok önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:31:39 -
Prof Dr. Aksun: "Bir kadeh sahte içki bile zehirleyerek öldürebilir"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksun, "Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanları zehirleyerek ölümüne neden olabilir." dedi.

Aksun, İzmir ve Kırıkkale'de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, metil alkolün daha çok sanayide boya inceltici, cam temizleyici, antifriz ve parfüm yapımında, kolay elde edilmesi ve ucuz olması nedeniyle de kaçak içki üretiminde kullanıldığını ifade etti.

İzmir'de 2,5 yıl önce yine metil alkol zehirlenmelerinin yaşandığını hatırlatan Aksun, metil alkol zehirlenmesinin hemen fark edilemediğini, tablonun normal alkol alımına bağlı olarak gelişen sarhoşluk belirtileriyle karıştırıldığını ifade etti.

Belirtilerin genellikle 10 ila 24 saat arasında kendisini hissettirdiğini anlatan Aksun, "10 saat sonra etil alkolün etkileri kaybolmaya başlarken metil alkolde bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, koma, görme bozukluğu, özellikle de çift görme gibi rahatsızlıklar yaşanıyor. Bu yüzden bu tür belirtiler ortaya çıktığında kişilerin her zamankinden farklı bir sarhoşluk yaşadığını fark edip hemen acil servise başvurması gerekir." dedi.

Aksun, metil alkol zehirlenmesinde vücudun tüm organları ve dokularının zarar gördüğünü, zamanında müdahale edilmezse körlük ve ölümün yaşanabileceğini belirtti.

Etil alkolde olduğu gibi metil alkolün de kana karıştığını anlatan Aksun, "Kan yoluyla karaciğere gelen metil alkol, formaldehite ve sonra da formik aside dönüşmekte. Bu dönüşüm etil alkola göre 5 kez daha yavaş meydana geliyor. Bu yavaş yıkım, metil alkolün organizmada birikimine neden oluyor." diye konuştu.

Tedavide en önemli etkenin hastaneye başvuru zamanı ve alınan doz olduğunu dile getiren Aksun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metil alkolden yapılan bir kadeh sahte içki bile insanları zehirleyerek ölümüne neden olabilir. 4-15 mililitre gibi çok düşük dozları bile zehirlenmeye neden olabilir, görme kaybı oluşturabilir. Tedavinin bir an önce başlaması son derece önemlidir. Biz o süreçten sonra zamanla yarışıyoruz. Metil alkolün vücuttaki olumsuz etkisini gidermek için antidot olarak damardan etil alkol serumları uyguluyoruz. Ayrıca bu hastaları hemen diyaliz tedavisine de alarak zararlı metabolitlerin vücuttan atılmasını sağlıyoruz."

Aksun, hastanenin yoğun bakım ünitesinde metil alkol zehirlenmesi rahatsızlığıyla 3 hastanın bulunduğunu, birinde görme bozukluğu ve bilinç bulanıklığı olduğunu, bilinçleri tam kapalı 2 hastaya ise diyaliz tedavisi uygulandığını sözlerine ekledi.

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