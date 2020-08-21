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Aktüel Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
Aktüel

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:19:09 -
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

KOCAELİ (AA) - Van'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dursun için Yukarı Hereke'de bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Müdür Yardımcısı Zuhal İdin Uykal ile personelin hazır bulunduğu anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Taşdelen, "Kocaelimizin müstesna şahsiyetlerinden değerli kültür insanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamızı ölümünün birinci yılında rahmet ve minnetle andık. Onu kaybetmek hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük kayıptır." ifadelerini kullandı.

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