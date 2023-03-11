Prof. Dr. Ahmet Ercan orayı işaret etti: 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alaşehir'in Pamukkale-Tepeköy fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkışıp kaldığını belirterek, "Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçenin çeşitli noktalarında inceleme yaptıktan sonra konferansa katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gördüğü eksikleri ve riskli bölgeleri paylaştı.

Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkışıp kaldığını belirten Ercan, "Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgelerinin sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda bazı temeller 60-80 santimetre arasında atılmış. Bu bölge için bu temeller yetersiz. Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.5-7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var. Zemin etüdü yapılmış, veriler doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Atatürk Bulvarı kuzey batısı, Kayacık konakları bölgesi iyi, Toptepe dolayında Kaleiçi çok iyi, Evrenli yeni yerleşim yeri uygun olarak değerlendirdi" ifadelerini kullandı.