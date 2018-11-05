Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kitabı 'Medeniyet Teorisine Mukaddime' çıkıyor

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Eski Başbakan ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun 1997 yılında Divan Dergisi'nde yayımlanan 'Medeniyetlerin Ben-idraki' adlı makalesinin üzerine bina ettiği yeni kitabı bu çarşamba çıkıyor.

Davutoğlu'nun akademisyenler ve uluslararası ilişkiler uzmanlarınca heyecanla beklenen 'Medeniyetlerin Ben-idraki: Medeniyet Teorisine Mukaddime' adlı yeni eseri, alan çalışmaları yapan ilgililerin yanında, medeniyetler üzerine okumalar yapan kitapseverler tarafından da merakla bekleniyor.

Eserlerinde medeniyetlerin tarihsel seyrini adeta nehir roman gibi aktaran Davutoğlu, Samuel Huntington'un yıllardır tartışılagelen Medeniyetler Çatışması tezi ile Francis Fukuyama'nınTarihin Sonu tezini, siyasi bir bakış açısından çok daha ötede, bu toprakların yetiştirdiği kıymetli bir akademisyen ve düşünür olarak çok iyi analiz etmesiyle biliniyor.

Yeni bir 'ufuk çizgisi' çizecek

Makalesinde, 'Modernizm Evrensel ve Zorunlu Bir Süreç mi, Bir Medeniyet İhtidası mı?' sorusunu soran Davutoğlu, bu yeni kitabında da, önceki eserlerinde olduğu gibi, aidiyetleri geniş perspektifle kavrama adına okura yeni bir 'ufuk çizgisi' çizecek.

İslam medeniyetinin uyanışına dair orijinal fikirleriyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlarca daima kayda değer bulunan Davutoğlu'nun bu yeni eserinin de geniş yankı uyandırması bekleniyor.