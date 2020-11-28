Prof. Çetiner uyardı: 1 milyon taşıyıcı var gibi önlem alın

Artan koronavirüs vaka sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "CDC tespit edilen vakaların 8 kat daha fazla olduğunu söylüyor. Herkesi baştan başlayıp bir bir testleyemiyorsunuz. 10 kat hesabını yaparsanız aramızda 1 milyon taşıyan var demektir." dedi ve şöyle uyardı: "Beni yanlış anlamayın. Art niyetli yorumlardan uzak, bilimsel bir şekilde uyarıda bulunmaya çalışıyorum. Lütfen potansiyel olarak herkesin KOVİD-19 taşıyıcısı olabileceğini düşünerek hareket edin."

'Şu aşamada kimsenin aşı seçme lüksü olmayacak'

Art arda gelen aşı haberlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Önümüzdeki sonbaharda normalleşmemiz biraz mümkün olabilir. Uzun bir süreç bu. Şu aşamada kimsenin aşı seçme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Daha gidilecek çok yol var. Milli aşı politikalarının geliştirilmesi konusuna gelirsek umarım bunların hepsi gerçekleşecek." dedi.

Yüzde 113 arttı

Kasım ayından itibaren ağır hasta sayısının yüzde 113 arttığına dikkat çeken Çetiner, şunları söyledi:

"Dün 30 bin sınırında vaka, 177 ölüm, 5 bin ağır hasta sayımız vardı. Kasım ayının başından itibaren ağır hasta sayısında yüzde 113'lük bir artış yaşandı. Önümüzdeki günlerin de pek parlak ve iç açıcı geçmeyeceği açık olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bence önlemler konusunda hamle üstünlüğünü genellikle Covid'e bırakıyoruz aslında. Biraz önceden davranmak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Güney Kore'de 528 vaka sayısına ulaşıldığında neredeyse Türkiye'deki ile bire bir aynı önlemler alındı. Yani önceden önlem almak gerekiyor. İngiltere okulları açık tutarak ama bunun dışında sadece market ve eczanelere izin vererek bir kapanmaya gitti. Fransa önlem alarak günlük 50 bin vaka sayısını 12 bin 500'e indirdi. Bizde ise önlemlerde bir adım gecikiyor olduğumuza ilişkin kaygı yaşıyorum."