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Gündem Prof. Boynukalın'dan 'Konya katliamı' uyarısı: Fitne ve provakosyona kapılmamak gerekir
Gündem

Prof. Boynukalın'dan 'Konya katliamı' uyarısı: Fitne ve provakosyona kapılmamak gerekir

Ayasofya-i Kebir Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Konya'da meydana gelen aile katliamının ardından Kürt-Türk kardeşliğini bozarak çatışma hayal edenlere karşı önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 23:45:00 -
Prof. Boynukalın'dan 'Konya katliamı' uyarısı: Fitne ve provakosyona kapılmamak gerekir

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Konya'da yaşanan aile katliamından sonra Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için başlatılan provakasyonu değerlendirdi.

'Fitne ve provokasyona kapılmamak gerekir'

"Konya'da meydana gelen olay çok üzücü." diyen Prof. Boynukalın, "Öldürülenlere rahmet diliyorum. Olayın iç yüzü aydınlatılmadan hemen fitne ve provokasyona kapılmamak gerekir. Bir an evvel faillerin yakalanıp cezalandırılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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