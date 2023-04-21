  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Boynukalın'dan 'dini siyasete alet ediyorlar' eleştirisi!
Gündem

Prof. Boynukalın'dan 'dini siyasete alet ediyorlar' eleştirisi!

Yeniakit Publisher
2023-04-21 23:41:00 -
Prof. Boynukalın'dan 'dini siyasete alet ediyorlar' eleştirisi!

Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Millet İttifakı'na eleştiride bulunan Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, geçmişi hatırlattı.

Kendisine yönelik, "Dini siyasete alet ediyor." eleştirilerine dikkat çeken Prof. Boynukalın, şu değerlendirmede bulundu:

Şimdi hepsi seçim propagandalarında dini konuları gündeme getiriyor. Bu da istemeseniz de dinin hayattan ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23