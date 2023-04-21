Prof. Boynukalın'dan 'dini siyasete alet ediyorlar' eleştirisi!
Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Millet İttifakı'nı eleştirdi.
Millet İttifakı'na eleştiride bulunan Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, geçmişi hatırlattı.
Kendisine yönelik, "Dini siyasete alet ediyor." eleştirilerine dikkat çeken Prof. Boynukalın, şu değerlendirmede bulundu:
Şimdi hepsi seçim propagandalarında dini konuları gündeme getiriyor. Bu da istemeseniz de dinin hayattan ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini gösteriyor.