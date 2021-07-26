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Gündem Prof. Boynukalın'dan Birgün yazarına ağır şamar! 'Erk Acarer yalnız değildir...'
Gündem

Prof. Boynukalın'dan Birgün yazarına ağır şamar! 'Erk Acarer yalnız değildir...'

Birgün yazarı Erk Acarer, İhsan Şenocak Hoca ile birlikte Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı da hedef aldı. Acarer'in hadsiz mesajına tokat, Prof. Boynukalın'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:27:00 - 2021-07-26 17:38:36
Prof. Boynukalın'dan Birgün yazarına ağır şamar! 'Erk Acarer yalnız değildir...'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, twitter hesabından kadın sporcuları uyardığı mesaj sonrasında laikçi kemalistlerin hedefi oldu. Şenocak Hoca'yı hedef alanlardan birisi de Birgün yazarı Erk Acarer'di.

Prof. Boynukalın'ı da hedef aldı!

İhsan Şenocak'ı laikçi lince karşı savunan Müslümanlar 'İhsan Şenocak yalnız değildir' hashtagh'i ile paylaşımlar yaptı. Aynı hashtagh ile bir mesaj paylaşan Birgün yazarı Erk Acarer, Dr. Şenocak ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nin ilk Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı da hedef aldı. Acarer, haddi aşan mesajında, "İhsan Şenocak yalnız değildir. Yanında Ayasofya’dan kovulan yobaz da vardır." dedi.

'Erk Acarer yalnız değildir'

Acarer'in mesajını alıntılayan Prof. Boynukalın, "Erk Acarer yalnız değildir; yanında Allah’in emrine karşı çıkan şeytan da vardır." diye cevap verdi.

İhsan Şenocak Hoca'nın hedef alınan mesajı

"İslam'ın kızı;

Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına "sultan" demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!"

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