Prof. Bengi Başer’den yeni varyant uyarısı

Yeni Akit Ankara

Dünya geneline hızla artarak 170 milyona dayanan koronavirüs vakasında Avustralya’da yeni bir varyantın ortaya çıktı.

Koronavirüsle ilgili uluslar arası gelişmeleri yakından takip eden Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer sosyal medya hesabından Koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye’yi uyaran bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Başer Avustralya’da yeni bir varyantın ortaya çıktığını belirterek, “Salgını başarıyla yöneten ve normalleşen Avustralya’da, 2. kalabalık eyalet olan Victoria’da, 2 gündür B1.617.1 varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle kapanmaya gidiliyor. Bu varyantı ülkemizde de dikkatle izlemek gerekiyor; şakası yok...” ifadelerini kullandı.

Bilim insanı Prof Dr. Başer paylaşımına, “Avustralya, 'aşırı bulaşıcı' COVID-19 salgını nedeniyle en kalabalık 2. eyaleti kilitledi.” haberinin linkini de ekleyerek takipçilerini salgının etkisi konusunda bilgilendirdi.