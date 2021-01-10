Prof. Balık cevapladı: Çin aşısı helal mi?

'Koronavirüs aşısı helal mi?' sorusunu cevaplayan Prof. Dr. İsmail Balık, "Kesinlikle helal diyebiliriz. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva sayfasına bakabilirler. İster çocukluk ister yetişkin aşısı olsun, yaptırmakta sakınca yok. Çeşitli hadislerde ve ayetlerde de enfeksiyon hastalıklarından korunmayla ilgili tedbirler emrediliyor." dedi.

'Yüzde 5-6'lık kişide antikor gelişmedi'

Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Aşı olup da antikoru gelişmeyen kişiler olabiliyor." diyen Prof. Balık, "Korunma oranlarının açıklandığı yüzde 94-95 gibi rakamlar duyuyoruz. Geriye kalan yüzde 5-6'lık oran yeterli antikor oluşmamasıdır. Vektör aşılarında (Oxford aşısı -İngiltere ile Sputnik- Rusya aşısı gibi) antikor oluşma oranı diğerlerine göre düşük gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

'Yüksek ateşi olanlara aşı yapılmaz'

Prof. Dr. İsmail Balık sözlerine şözlerine şöyle devam etti:

"Genelde aşılar, yüksek ateşi olanlara yapılmaz. Daha sonra aşı yapılır. Gebelere de canlı aşı yapılmaz. Hastalığı geçirenlerde genellikle 6 aydan önce enfeksiyon oluşmuyor. Dolayısıyla hastalığı geçirenlere 6 ayın sonunda aşı yapılmasında yarar var ama bazı kişilerde antikor yanıtı yeterli olmuyor. Antikor testi ile bu durumun tespit edilmesi durumunda aşı yapılması yararlı olur."

Endonezya da 'Helal' demişti

Endonezya Ulema Meclisi, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen 'CoronaVac' aşısı için 'dine uygundur' fetvası verdi. Ulema Meclisi'ne bağlı Fetva Komisyonu, aşının helal olduğunu belirterek İslam'a uygun olduğunu duyurdu. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'ya, şimdiye kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı ulaştı. CoronaVac aşısının acil kullanımı için, ülkede ilaç kurumundan bilimsel onay bekleniyor.