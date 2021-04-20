Prof. Ali Özek Hoca dualarla uğurlandı

Murat Alan İstanbul

Ülkemizin eğitim çınarlarından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı Prof. Dr. Ali Özek’i Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Prof. Ali Özek Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Talebesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına; Özek’in yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi

Çamlı ile akademi dünyasından birçok önemli sima katıldı. Erbaş, tezkiye konuşmasında şunları kaydetti: “Ali Özek hocamız, ilmi müktesebatı noktasında bizlere çok büyük bir hazine bırakmıştır. Kitaplarıyla, okuttuğu derslerle hem de hayır hasenat noktasında hayırda yarışma noktasında kendisi hepimize örnek olmuştur. Ali Özek hocamız uluslararası boyutta hayır hasenat yapan, ilmi faaliyetlere büyük destek veren bir hocamızdı. Orta Asya Türki Cumhuriyetlerde yaptıklarını herkes bilir. Yaptığı camiler, üniversite, üniversite eğitimine katkılar.” Ali Özek’in naaşı, memleketi Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Doğanlar Köyü’nde dualarla defnedildi.