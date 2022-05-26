Prof. Aksakal: Böyle bir avantaj yüz yılda bir gelir

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programı konuklarından İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye'nin yapmayı planladığı olası bir harekat için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Prof Dr. İlyas Aksakal, 1970'li yıllarda KGB'nin Barzani ve Talabani'ye 670 milyon dolar para gönderdiğini, Rusya'nın içinde hala YPG/PKK kamplarının devam ettiğini, Türkiye ile Rusya'nın oturduğu masaya Rusya tarafından İran'ın da oturtulduğuna dikkat çekti.

Prof. Aksakal, bölgede Osmanlı sonrası demografik yapı ile ilgili çok büyük bir dezenformasyon yapıldığını ve yüzde 30'lardaki Türk unsurlarının yüzde 5'in altına düşürüldüğünü, Türkiye'nin yapması muhtemel bir harekatın bu demografik yapıyı eski haline getirmediği sürece dış tehdidin hiç bir zaman eksilmeyeceğini, bugün elde edilen konjoktürel avantajın yüz yılda bir geleceğinin altını çizdi.