Probiyotik ne işe yarar, hangi besinlerde bulunur?

Mikro organizma olan probiyotikler, enfeksiyonlarla mücadelede oldukça etkilidir. Uzmanlar, probiyotik içeren besinlerin tüketilmesini sık sık tavsiye eder. Probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Ayrıca sindirim sistemine de oldukça faydalıdır. Peki probiyotikler ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?

Probiyotikler ne işe yarar?

Bağırsakların sağlıklı işleyişine katkıda sağlayan probiyotikler, bağırsak florasını düzenler. İshal ve kabızlığa karşı oldukça etkildir. Aynı zamanda alerji ve egzema gibi hastalıkları da önleyici etkiye sahiptir. Sindirim sistemine iyi gelmesinin yanı sıra kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Burada enfeksiyona bağlı olarak gelişen ağrıların şiddetini azaltır.

Probiyotikler hangi besinlerde bulunur?

Probiyotikler, en fazla yoğurtta bulunmaktadır. Kefir ve yayık ayranında da bulunur. Uzmanlar, bağırsak ve sindirim sorunu yaşayanların bu besinleri mutlaka tüketmesi gerektiğini söyler. Ayrıca çedar, mozzarella ve gouda gibi peynir çeşitleri de yüksek miktarda probiyotik içerir.

İşte probiyotik içeren diğer besinler

- Tarhana

- Şalgam

- Turşular

- Kavurma

- Pastırma

- Pırasa,

- Yer elması,

- Bamya

- Enginar

- Kereviz

- Domates

- Soğan

- Sarımsak

- Fasulye

- Mercimek

- Bezelye

- Nohut

- Ceviz

- Badem

- Fındık

- Ketentohumu

- Zeytin

- Muz

- Üzüm

- Çilek

- Elma