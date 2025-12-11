  • İSTANBUL
Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptı
Dünya

Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre; Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Eritre Başkanı Afewerki dikkat çeken hedeflerle ilgili bir görüşme yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prens bin Selman, Eritre Başkanı Afewerki ile ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi MuhammedSuudi Arabistan Veliaht Prens bin Selman, Eritre Başkanı Afewerki ile ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Veliaht Prens, dün akşam başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ortak işbirliği fırsatları ve bunun geliştirilme yolları masaya yatırıldı.İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli ortak konular da görüşüldü.Afewerki, resmi ziyaret kapsamında 9 Aralık'ta beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'a gelmişti.

bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Veliaht Prens, dün akşam başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ortak işbirliği fırsatları ve bunun geliştirilme yolları masaya yatırıldı.İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli ortak konular da görüşüldü.Afewerki, resmi ziyaret kapsamında 9 Aralık'ta beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'a gelmişti.

