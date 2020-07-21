Primlerin iadesinde güncelleme kaç yılında başladı?

¥ Soru: Ben eşimden ölüm aylığı alıyorum. Dönem dönem sigortalı çalıştım. Emeklilik için prim gün eksiğim var. Emekli olmam için 5 yıl 8 ay daha prim ödemem gerek. Yaş ve ekonomik durumum buna uygun değil. Ödenen primlerimin iadesi için SGK’ya başvuru yapmaya gittim. Bana 100 Tl kadar bir ödeme çıkabileceği söylendi. Bunda bir yanlışlık var dedim ama ikna edemedim. Ne yapmalıyım? Mustafa İ.

¥ Cevap: Emekli olma yaşına gelen ancak prim gün eksiği nedeniyle emekli olma hakkını kazanamayan sigortalılar yatırılmış primlerin emeklilik primi olan kısımlarını yani prim matrahının yüzde 20’sini alabilirler. Bu işleme toptan ödeme denir. Toptan ödeme için 1 Ekim 2008 tarihinden önce güncelleme yoktu. Yani yatan prim ne ise matrahın yüzde 20’si olduğu gibi ödenirdi. Örneğin 1989 yılındaki prim matrahı 5 TL ödenen 1 TL olmaktaydı. Bu uygulama 1 Ekim 2008 tarihinde değişti. 1 Ekim 2008 tarihi öncesine ait prim 1 Ekim 2008 tarihine kadar olduğu gibi bu tarihten itibaren de enflasyon ve büyüme hızı üzerinden güncelleniyor. Ödenen primler çok eski yıllara ait ise her ne kadar güncelleme 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yapılsa da ödeme tutarı düşük çıkmaktadır.