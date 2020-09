Prime Gaming ile popüler oyunlara ücretsiz erişim Amazon Prime’da

İSTANBUL (AA) - Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajının yanı sıra, her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliğini de Prime üyeliği içinde sunuyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA SPORTS FIFA 20, League of Legends ve 20'den fazla popüler bilgisayar, konsol ve mobil oyun ile oyun içi içeriklere erişebiliyor.

Amazon Prime üyeliğinin sağladığı oyun içi öğeler arasında ek karakterler, yeni oyun görünümleri, karakter yükseltmeleri ve çok daha fazlası bulunuyor. Üyeler bunun yanı sıra, her ay istedikleri Twitch.tv kanalına abonelik ayrıcalığına da sahip olabiliyorlar.

Prime Gaming ile sunulan bu ayrıcalıklardan faydalanabilmek için, Amazon Prime üyeliği ile giriş yapmak yeterli oluyor. Amazon Prime’ı 30 gün boyunca ücretsiz denemek isteyenler "amazon.com.tr/prime" adresinden erişebiliyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, Amazon Prime 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından ayda 7,90 TL olacak. Prime Gaming üyeleri, aşağıdaki oyunlarda ücretsiz oyun içi içeriklerden faydalanabiliyorlar: Apex Legends, League of Legends, Grand Theft Auto V, EA SPORTS FIFA 20, Red Dead Onilne, World of Tanks, Warframe, Last Day on Earth, Roblox.

Prime Gaming ücretsiz oyunları ise şu şekilde: Metal Slug 2, Iron Clad, Sengoku 3, SNK 40th Anniversary Collection, King of Monsters.